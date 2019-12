Barghorn Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 211 in Barghorn im Kreis Wesermarsch: Ein Fahrzeug mit Kennzeichen aus dem Emsland ist aus ungeklärter Ursache in der Nähe der Barghorner Kreuzung von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 20-jährige Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehr wird derzeit wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Da noch Bergungsarbeiten anstehen, ist weiter mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Näheres erfahren Sie in Kürze hier auf NWZonline.