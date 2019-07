Berne Das hätte richtig böse ausgehen können: Auf der Landstraße L 868 zwischen Hude und Berne (Kreis Wesermarsch) ist am Samstag ein Auto auf dem Gleisbett gelandet. Ein kurz darauf nahender Zug der Nordwest-Bahn musste daraufhin einen Nothalt einleiten. Der 28 Jahre alte Zugführer aus Delmenhorst erlitt nach Polizeiangaben einen Schock. Fahrgäste und die Insassen des Autos wurden nicht verletzt.

Wie das passieren konnte, erklärt die Polizei so: Der 31-jährige Fahrer aus Oldenburg fuhr von Hude in Richtung Berne. In Höhe des dortigen Bahnübergangs „Neuenkoop“ verlor er am Ende einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug – „vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und technischer Mängel am Pkw“, wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heißt. Das Auto landete auf dem Gleisbett. Die Insassen konnten das Fahrzeug sofort verlassen.

Das Auto wurde bei dem Unfall an der Ölwanne beschädigt, Betriebsstoffe liefen aus und sickerten ins Erdreich. Der Landkreis Wesermarsch wurde darüber informiert. Nachdem der Wagen durch ein Abschleppunternehmen geborgen worden war, konnte der Zug seine Fahrt mit einem anderen Zugführer fortsetzen.