Berne Dramatischer Einsatz in der Nacht zu Dienstag am Fähranleger Berne-Motzen. Von dort war der Polizei um 1.28 Uhr gemeldet worden, dass in Höhe des Fähranlegers Berne-Motzen ein Fahrzeug in der Weser treibt.

Die Fährbesatzung der Fähren Bremen-Stedingen GmbH kam dem Fahrzeug noch zu Hilfe, konnte das Sinken des Pkw einige Meter vom Ufer entfernt aber nicht verhindern. Zur Bergung des Fahrzeuges wurden die Feuerwehren Bremen und Warfleth sowie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und das Technisch Hilfswerk (THW) eingesetzt. Nach Auskunft der Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch gestaltete sich die Bergung schwierig. Die Strömung ist in der Weser zumeist recht stark. Zur Einsatzzeit war ablaufendes Wasser. Die Bergung des Fahrzeuges gelang so erst durch den Einsatz mehrerer Taucher verschiedener DLRG-Gruppen und der Feuerwehr Bremen sowie eines Kranes.

Bei der Bergung des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass sich im Fahrzeug eine männliche Person befand. Diese wurde in ein Bremer Krankenhaus gebracht, wo laut Polizei lediglich der Tod festgestellt werden konnte. Im Rahmen der ersten Ermittlungen habe es konkrete Hinweise gegeben, dass der Fahrzeugführer absichtlich in die Weser gefahren ist, teilte die Polizei weiter mit.