Betrunken in den Graben gefahren

Ein Alkoholtest ergab bei dem Autofahrer 1,34 Promille.

Ein in betrunkener 34-Jähriger aus Berne hat am Freitag, 6. Dezember, in Lemwerder am Hansering sein Auto in den Graben gesetzt: Wie die Polizei mitteilt, war der Berner gegen 19.10 Uhr mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen in den rechtsseitigen Graben geraten, so dass dieses auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Fahrer und Beifahrer konnten unverletzt aus dem Wagen aussteigen. Bei der Sachverhaltsaufnahme ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.