Mann überschlägt Sich Mit Auto: Unfall in Berne löst größere Suchaktion aus

Berne Einen Unfall hat es in der Nacht zu Mittwoch auf der Motzener Straße (L875) in Berne gegeben. Ein 34-jähriger Autofahrer ist gegen 0.30 Uhr mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilt die Polizei mit. Er überschlug sich und kam schließlich mit dem Auto auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Zeugen des Unfalls hatten die Polizei alarmiert. Sie berichteten, dass ein stark beschädigtes Auto auf der Straße liege, an dessen ausgelöstem Airbag Blut zu sehen sei. Allerdings hätten sie keine Personen an der Unfallstelle vorgefunden. Die Beamten der Polizei Brake trafen die Zeugen vor Ort an und fanden tatsächlich einen stark beschädigten VW vor.

Aufgrund der Schäden am Auto, des ausgelösten Airbags und den Blutspuren gingen die Polizisten davon aus, dass sich der Fahrer ernsthafte Verletzungen zugezogen haben könnte. Die nähere Umgebung wurde intensiv abgesucht. Dabei kamen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hekeln, Berne und Bardewisch zum Einsatz, die von der Rettungshundestaffel Lemwerder unterstützt wurden.

Letztendlich trafen Polizeibeamte den leichtverletzten Fahrer in der Nähe seiner Wohnanschrift an. Bei der Klärung des Sachverhaltes stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen aus dem Landkreis Wesermarsch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Schäden am Wagen wurden als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft und auf 5.000 Euro beziffert.