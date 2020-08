Notbremsung: Seil über Fahrbahn: Motorradfahrer stürzt in Berne

Berne Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag gegen 16.40 Uhr auf der Neuenhuntorfer Straße in Berne gestürzt und hat sich an der Schulter verletzt. Der Unfall ereignete sich nach einer Notbremsung, weil ein Seil über die Fahrbahn gespannt war.

Laut Mitteilung der Polizei hatte eine 43-jährige Bernerin das Seil gespannt, um den Viehtrieb eines Bauernhofes zu ermöglichen. Sie hatte die Gefahrenstelle nicht abgesichert. Da das Seil direkt hinter einem Kurvenbereich gespannt war, sah es der in Richtung Elsfleth fahrende Motorradfahrer zu spät. Gegen die Bernerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.