Polizei In Berne: Diebe nehmen Wohnmobil auseinander

Berne Ein in Berne abgestelltes Wohnmobil ist von Dieben schwer beschädigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden Fahrzeugteile abgebaut und gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Das Wohnmobil, ein weißer Fiat Ducato, stand am Sonntag, 19. Juli, an der Weserstraße in Höhe der Schlesierstraße. Die Täter müssen nach Angaben der Polizei zwischen 7.30 bis 23.20 Uhr Fahrzeugteile wie Motorhaube, Kotflügel, Stoßstange samt Beleuchtungseinrichtung sowie einen Fahrradträger abgebaut haben. Zudem stahlen sie ein Vorzelt, eine Batterie sowie ein Fernsehgerät aus dem Fahrzeuginneren. Die Täter nutzten zum Abtransport vermutlich ein größeres Fahrzeug, so die Polizei.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Weserstraße geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 zu melden.