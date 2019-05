Tierfalle für Vögel aufgestellt

Berne Die Polizei in Berne, Telefon 04406/220, bittet um Hinweise, wer auf einer Weidefläche an der Feldmarkstraße (Hiddigwarden) eine Lebendtierfalle für Vögel aufgestellt hat. Die Polizisten wurden am Donnerstag gegen 9.45 Uhr von einem Zeugen auf diese Falle aufmerksam gemacht. Vor Ort stellten sie fest, dass sich darin zwei Krähen befanden, die als Lockvögel dienen sollten; außerdem waren Futter und Wasser in der Falle. Da die Vögel leichte Verletzungen erlitten hatten, wurden sie zu einer Vogelauffangstation gebracht. Die Lebendtierfalle wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.