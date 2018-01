Unfallfahrer türmt zu Fuß

Berne Unfallverursacher flüchten zu Fuß von der Unfallstelle: War da Alkohol im Spiel? Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Die Unfallflucht hat sich am Samstagabend gegen 21.45 Uhr auf der Hiddigwarder Straße zugetragen. Dort soll laut Mitteilung der Polizei ein PKW aus Richtung Berne kommend in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegen kommenden LKW kollidiert sein.

Am Steuer des Lastwagens saß ein 49-Jähriger aus Dötlingen. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand aber Sachschaden in Höhe von insgesamt 12000 Euro, schätzt die Polizei. Der laut Zeugenaussagen alkoholisiert wirkende Fahrzeugführer des PKW sei gemeinsam mit seinem Beifahrer nach dem Zusammenstoß zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Beide Personen waren ca. 40 Jahre alt und trugen Blaumänner. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde beschlagnahmt.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Brake unter Telefon 04401/9350 in Verbindung zu setzen.