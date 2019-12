Unter Einfluss von Aufputschmittel

Berne Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war am ersten Weihnachtsfeiertag ein 23-jähriger Bremer mit seinem Pkw unterwegs. Er fiel einer Streifenwagenbesatzung der Braker Polizei am Fähranleger in Berne auf. Ein anschließend erfolgter Test schlug auf Amphetamin an. Dieser Stoff wirkt aufputschend und enthemmend, deshalb ist das Fahren mit einem Pkw unter diesem Einfluss verboten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Bremer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie ein möglicher Führerscheinentzug.