Berne Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 im Bereich der abknickenden Vorfahrt nach Berne ist am Sonntag noch relativ glimpflich verlaufen. Wie die Polizei mitteilte, wurden fünf Personen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr.

Ein 73-jähriger Mann aus Bremen fuhr mit seinem Auto auf der B 212 (neu) in Richtung Elsfleth. An der Einmündung zur B 212 missachtete er laut Polizeibericht die Vorfahrt eines 53-jährigen Brakers, der die B 212 von Elsfleth kommend befuhr und der abknickenden Vorfahrt nach links in Richtung Berne folgen wollte. Beide Wagen stießen zusammen. Im Auto des 73-Jährigen befanden sich seine 73-jährige Ehefrau und eine 76-jährige Bekannte aus Bremen.

Wegen der Meldung von Ersthelfern über eine eingeklemmte Person wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Unfallort geschickt. Vor Ort im Einsatz waren 14 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Berne (vier Fahrzeuge), drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Alle drei Insassen aus Bremen wurden als leicht verletzt eingestuft und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der 53-Jährige und seine 48-jährige Beifahrerin, ebenfalls wohnhaft in Brake, erlitten zwar leichte Verletzungen, verzichteten zunächst aber auf eine medizinische Betreuung.

Der entstandene Schaden an den beiden Autos wurde auf etwa 17.500 Euro beziffert. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es laut Polizei während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Um 15.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

