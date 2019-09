Blexen Eine Schleuderpartie, die in einem Straßengraben endete, hat ein 25-jähriger Autofahrer aus Nordenham am Dienstag mit leichten Verletzungen überstanden. Dem unverschuldet in einen Unfall geratenen Mann gelang es, sich ohne fremde Hilfe aus dem Autowrack zu befreien. Die vorsorglich alarmierte Feuerwehr, die von einer eingeklemmten Person ausgegangen war, brauchte nicht einzugreifen.

Der Unfall hatte sich gegen 14.50 Uhr in Blexen auf der Kreuzung Bundesstraße 212/Lange Straße ereignet. Eine 50-jährige Nordenhamerin wollte mit ihrem Kleinwagen nach links in den Ort abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Opel Astra mit dem 25-jährigen Mann am Steuer. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel von der Fahrbahn geschleudert und kam in einem Graben zum Stehen. Auch die Frau in dem Kleinwagen erlitt bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen.

Die Nordenhamer Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 7000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Kreuzung vorübergehend gesperrt.