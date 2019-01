Blexen Als die Feuerwehr um 15.32 Uhr alarmiert wurde, musste sie vom Schlimmsten ausgehen. Gemeldet wurde ein Dachstuhlbrand am Weserschlösschen in Blexen. Mit einem großen Aufgebot trafen die Brandbekämpfer am Blexer Fähranleger ein. Den Schwelbrand hatten sie schon nach wenigen Minuten gelöscht.

Ausgebrochen war das Feuer in einem Flachdachanbau. Die Feuerwehr schnitt mit einem Trennschleifer ein Loch ins Dach und verschaffte sich auf diese Weise Zugang zum Brandherd. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr, Noel Heine, weiter mitteilte, kamen dabei auch Atemschutzgeräteträger zum Einsatz.

Insgesamt 30 Einsatzkräfte der Ortswehren Nordenham, Blexen und Schweewarden waren vor Ort. Nach Informationen von Noel Heine hatten am Freitag Dacharbeiten am Weserschlösschen stattgefunden. Zum Zeitpunkt des Brandes seien aber keine Arbeiter mehr vor Ort gewesen. Das denkmalgeschützte Gebäude wird zurzeit saniert und zu einem Hotel umgebaut.