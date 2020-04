Feuerwehreinsatz: Junge verletzt sich bei Schuppenbrand in Blexen

Blexen Bei dem Versuch, ein Feuer in einem Schuppen zu löschen, hat sich ein elfjähriger Junge am Donnerstag verletzt. Aufgrund der Brandverletzungen musste er ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war gegen 16 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in einem gemauerten Schuppen an der Deichstraße in Blexen ausgebrochen. Die mit 25 Einsatzkräften ausgerückten Feuerwehren aus Blexen und Nordenham hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor.