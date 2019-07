Polizei schnappt Einbrecher in Nordenham

Blexen Mit einem Hubschrauber und Spürhunden hat die Polizei zwei Einbrecher in Blexen verfolgt. Die Fahndung war erfolgreich: Die Polizei konnte die beiden Nordenhamer stellen, die zuvor aus der Grundschule Blexen einen Tresor entwendet hatten. Der Vorfall, über den die Polizei und die Staatsanwaltschaft Oldenburg erst am Mittwochnachmittag informierten, hatte sich bereits in der Nacht zum vergangenen Montag ereignet.

Gegen 2.50 Uhr hatte ein Anwohner verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Fährstraße vernommen und die Polizei verständigt. Die Ordnungshüter trafen zwei Männer an, die einen Tresor gewaltsam öffnen wollten. Als die Täter die Polizei bemerkten, ergriffen sie die Flucht, die aber schon bald ein Ende hatte. Die Beamten nahmen die Männer im Alter von 24 und 28 Jahren fest. Sie räumten ein, für den Einbruch in die Schule verantwortlich zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kamen sie auf freien Fuß.