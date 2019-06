Katze bringt Autofahrerin durcheinander

Blexen Eine zufällig vorbeilaufende Katze hat am Sonnabend einen Verkehrsunfall ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 57-Jährige gegen 9 Uhr an der Wulsdorfer Straße in Blexen ihren Volkswagen aus der Garage fahren, als sie das vorbeilaufende Tier sah. Spontan versuchte sie zu bremsen, hatte aber den Fuß wohl noch auf dem Gaspedal, das sie durchtrat. Der Volkswagen beschleunigte stark und wurde erst durch die gegenüberliegende Hauswand gestoppt. Fahrerin, Hausbewohner und Katze kamen mit dem Schrecken davon, meldet die Polizei. Allerdings wurden das Auto, ein Zaun und die Hauswand beschädigt. Die Beamten taxieren den Gesamtschaden auf 24 000 Euro.