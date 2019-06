Blexersande Zwei Autofahrer sind bei einem schwerer Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 212 in Höhe Blexersande lebensgefährlich verletzt worden. Der Zusammenstoß führte zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 55-Jähriger Nordenhamer, der mit seinem VW in Richtung Blexen unterwegs war, gegen 7 Uhr aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem Taxi. An dessen Steuer saß ein 62-jähriger Nordenhamer; er war allein in dem Mercedes unterwegs.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Männer lebensgefährliche Verletzungen. Ersthelfer befreiten sie aus ihren Fahrzeugen und betreuten sie, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Für den 55-Jährigen forderte die Polizei einen Rettungshubschrauber ab, der ihn in ein Krankenhaus flog. Der Taxifahrer wurde von einem Rettungswagen in ein anderes Krankenhaus gefahren. Weitere 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nordenham und Einswarden waren an der Unfallstelle eingesetzt.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden; beide Fahrzeuge mussten mit Abschleppwagen geborgen werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 60 000 Euro.

Die Bundesstraße 212 wurde nach dem Unfall voll gesperrt; der Verkehr in Richtung Blexen wurde über die Blexersander Straße abgeleitet. Gegen 8.15 Uhr wurde dann die Fahrbahn in Richtung Brake freigegeben.

In Richtung Blexen war ab der Hammer-Kreuzung nur Stop-and-go-Verkehr möglich.