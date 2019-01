19-Jähriger Braker bei Auffahrunfall verletzt

Brake Ein 19-jähriger Braker hat am Mittwoch, 2. Januar, um 19 Uhr, einen Verkehrsunfall in Brake verursacht. Nach Polizeiangaben Er befuhr mit seinem Mercedes die Willy-Brandt-Straße in Richtung Bürgermeister-Müller-Straße und übersah in Höhe eines Imbiss’ zwei verkehrsbedingt wartende Renault Twingo. Durch das Auffahren auf den hinteren Pkw wurden beide Kleinwagen ineinandergeschoben. Der Fahrer des hinteren Twingos, ein ebenfalls 19-jähriger Braker, erlitt dabei leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der Unfallverursacher und die 51-jährige Fahrerin des zweiten Twingos, ebenfalls aus Brake, blieben unverletzt. Der Twingo des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 11 000 Euro.

