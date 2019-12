78-Jährige von Auto erfasst

Brake Leichte Verletzungen erlitt eine 78-jährige Frau aus Brake am Donnerstag gegen 13.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Weserstraße in Brake.

Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Parkplatz des Verbrauchermarktes. Beim Queren eines Fahrstreifens wurde sie vom Opel einer 44-jährigen Frau aus Stadland erfasst. Die Fahrerin hatte die von links kommende Radfahrerin übersehen.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 78-Jährige zu Boden und verletzte sich an Ober- und Unterkörper. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen war gering.