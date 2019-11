Brake Erleidet ein Mensch einen Herzstillstand, hängt viel von den Erste-Hilfe-Maßnahmen in den ersten Minuten ab. Denn mit jeder Minute, die das Herz stillsteht, sinkt die Überlebenschance der betroffenen Person.

Und doch kommen Retter oft zu Patienten, denen noch nicht geholfen wurde. Das berichtet Notarzt Dr. Julian Henderson vom Braker St.-Bernhard-Hospital. „Das geschieht oft aus der Angst heraus, etwas falsch zu machen. Das kann aber nicht passieren. Man muss sich einfach trauen“, erklärt der Arzt. Wie man richtig hilft geht es in seinem Vortrag beim Aktionstag „Plötzlicher Herztod“ am St.-Bernhard-Hospital. Ein weiteres Thema ist die weitere medizinische Versorgung der Patienten.

Diesen Aktionstag gibt es in diesem Jahr das erste Mal an der Klinik. „Das Thema wird jedes Jahr von der Deutschen Herzstiftung vorgegeben“, erklärt Initiator Dr. Andreas Reents, Chefarzt der Kardiologie. Der Aktionstag richtet sich an Patienten und jeden Interessierten.

Den Auftakt macht der Braker Internist Ulrich Hempel mit dem Vortrag „Was ist der plötzliche Herztod? Welcher Patient ist gefährdet?“. Er erklärt, wie man die Gefährdung erkennt und Maßnahmen ergreift. „Die beste Vorsorge betreibt der Patient selbst, indem er sein Leben ändert“, sagt er.

Wie es nach der Wiederbelebung des Patienten weitergeht, erläutert Oberarzt Georgios Sinos in seinem Vortrag. Welche Untersuchungen müssen folgen, wie wird der Patient behandelt – und wie man den plötzlichen Herztod vermeiden kann. Darüber spricht der ehemalige Chefarzt der Kardiologie, Jörn Glock, der weiterhin im Stationsteam arbeitet. „Die meisten Patienten bekommen einen implantierten Defibrillator“, erklärt er. Auch der Einsatz einer Life-Vest sei möglich – das ist eine Weste, die bei Herzrhythmusstörungen einen elektronischen Schock abgeben kann.

Ein in der Kardiologie oft noch unbeachtetes Thema wird der HNO-Arzt Dr. Andreas Möller vom Schlaflabor in Wilhelmshaven ansprechen: „Der ungesunde Schlaf – ein unbekanntes Risiko für den plötzlichen Herztod“ heißt sein Vortrag. Bei Atemstörungen wie der Schlafapnoe können Herzinfarkte begünstigt werden.

Start des Aktionstages am kommenden Mittwoch, 27. November, ist um 14 Uhr, der letzte Vortrag beginnt um 16.40 Uhr. Die Besucher werden vom Empfang des Krankenhauses in die Aula geleitet. Dort informieren auch der Rettungsdienst Wesermarsch, die Schlafapnoe-Selbsthilfegruppe und die Deutsche Herzstiftung über ihre Arbeit.