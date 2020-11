Außenspiegel beschädigt

Brake Ein Außenspiegel samt Halterung eines am Fahrbahnrand der Hinrich-Schnitger-Straße in Brake abgestellten Autos wurde beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 19. November, zwischen 7 und 11 Uhr. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer habe vermutlich im Vorbeifahren den abgestellten Wagen touchiert. Der Verursacher des Unfalls fuhr laut Polizei jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter Telefon 04401/9350 zu melden.

