Brake Weil eine Pkw-Fahrerin einen vor der Kreuzung B 212/B 211 wartenden Lkw zu spät bemerkte, kam es am Mittwoch, gegen 9.30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Das teilte die Polizei mit.

Die 30-Jährige aus Berne fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Elsfleth kommend in Fahrtrichtung Norden. Aufgrund einer Staubildung vor der Kreuzung hielt der Sattelzug aus Bremen verkehrsbedingt, was die Frau vermutlich aus Unachtsamkeit übersah und auf den Laster auffuhr. Durch den Aufprall verletzten sich die Fahrerin sowie ihre 56-jährige Beifahrerin aus Hude leicht. Sie wurden zunächst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzte den Sachschaden am Pkw auf 5000 Euro und die Schäden am Auflieger des Sattelzuges auf 1000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Durch die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es für ca. eine Stunde zu leichten Verkehrsbehinderungen, so die Polizei. Der Verkehr wurde wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeführt.