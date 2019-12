Brake Mit Glück ist ein betrunkener Radfahrer in Brake im Kreis Wesermarsch einem Zusammenstoß mit zwei Autos entgangen. Streifenbeamte zogen den in Schlangenlinien auf der Kirchenstraße fahrenden 36 Jahre alten Hamburger am Donnerstagabend gegen 23 Uhr aus dem Verkehr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei erste Atemalkoholtests ergaben Werte von mehr als 6 Promille.

Ein dritter Test, durchgeführt nach einer Blutentnahme, zeigte dann ein Ergebnis von 2,79 Promille. Die Polizei vermutet, dass der Radfahrer kurz vorher hochprozentigen Alkohol getrunken hatte, was die ersten Ergebnisse verfälschte.

Die Polizei Brake bittet Zeugen, insbesondere die Autofahrer, mit denen es zu einem Beinahe-Unfall gekommen ist, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04401/935-115.