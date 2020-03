Brake /Berne Eine aufmerksame Zeugin hat am Samstag gegen 17.15 Uhr einen Radfahrer beobachtet und sofort der Polizei gemeldet, der in Schlangenlinien auf der Bettingbührener Straße in Richtung Berne unterwegs war. Bereits wenig später konnte der 52-jährige Mann aus Berne von Beamten der Polizei Brake gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,92 Promille. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Infolgedessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde untersagt.