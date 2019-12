Brake Respektlosigkeit, Frechheiten, massive Beleidigungen, aggressives Verhalten: Die Braker Polizeibeamten brauchen im Dienst zunehmend ein dickes Fell. Zuletzt wieder am vergangenen Wochenende, als in einer Gaststätte in der Braker Fußgängerzone eine Party aus dem Ruder lief, es zu Streitigkeiten und einer Schlägerei kam und sich am Ende rund 30 Heranwachsende zusammenrotteten und gegen die Polizisten Beleidigungen im Chor skandierten.

Alle gegen die Polizei

„Die Polizei wird gerufen und will helfen. Da gibt es zunächst wenige Beteiligte. Und dann kommen plötzlich andere dazu und es heißt: alle gegen die Polizei“, erklärt der Braker Kommissariatsleiter Klaus Lücke, wie sich die brenzliche Situation in der Nacht zum vergangenen Sonntag entwickelt habe. Eine Situation, wie sie die Diensthabenden immer häufiger erleben würden, sagt Lücke.

Imponiergehabe

Selten würden Einzelpersonen gegenüber der Polizei ausfällig oder gar übergriffig, dann seien meist Drogen im Spiel. Häufig würde es zu Beleidigungen und aggressivem Verhalten aus der Anonymität einer Gruppe heraus kommen, sagt der Kommissariatsleiter: „Da ist viel Imponiergehabe dabei, schnell wird das dann auch noch gefilmt und ins Netz gestellt. Gruppen schaukeln sich viel schneller hoch“, so Lücke weiter. So ein Einsatz sei immer eine schwierige Situation. die Polizisten wollen helfen, die Situation auflösen, aber auch heile aus der Sache herauskommen. „Deshalb wird immer die Lage beurteilt. Unsere Kollegen sind gut ausgebildet, sie beobachten die ganze Zeit über das Umfeld ganz genau und reagieren intuitiv. Unterstützung ist von anderen Wachen schnell da. Da ist keiner ein Einzelkämpfer.“

Fünf Streifenwagenbesatzungen mussten Sonntagnacht die Lage in der Braker Fußgängerzone beruhigen. Ein junger Mann durfte in der Zelle übernachten. „Viele, die bei uns die Nacht verbringen, entschuldigen sich dann regelmäßig“, so Lücke. Eine Anzeige wegen der Beleidigungen gebe es dennoch. „Wir haben bei so etwas durch unsere Arbeit schon ein dickes Fell, aber das war jetzt eine andere Liga“, ordnet der Kommissariatsleiter ein, dass die jungen Leute aus Brake sehr derb in ihren Ausdrücken geworden seien.

Konsequente Ahndung

Woher die Verrohung, die Aggressivität und Respektlosigkeit gegenüber der Polizei kommen, wüsste Klaus Lücke gerne: „Viele Fachleute beschäftigen sich mit dieser Frage.“ Fakt sei, die Problematik nehme zu, verschärfe sich. „Auch wenn Kollegen in den Städten davon viel stärker betroffen sind als wir hier auf dem Land“, so Lücke.

Eine Ausweitung der Jugendschutzkontrollen, nicht nur bei Großereignissen, sondern auch in Gaststätten und bei kleineren Veranstaltungen, eine stärkere Kooperation mit Jugendämtern, der vermehrte Einsatz von Sicherheitsdiensten, die konsequente Ahndung derlei Fehlverhaltens – so können Lösungsansätze aussehen, erklärt der Braker.

Darüber hinaus verlassen sich die Polizeibeamten auf ihre Ausbildung und auf ihre Kollegen. Und bei Beleidigungen nutzen sie einen Trick: Sie fühlen sich nicht als einzelne Person betroffen, die Beleidigung trifft vielmehr die gesamten Polizei. Und im Team erträgt sich so etwas leichter.