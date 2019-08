Brake Ein bislang unbekannter Mann soll am Montag gegen 7 Uhr an der Bushaltestelle am Kiebitzring in Brake mit heruntergelassener Hose gesessen haben. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann sein Geschlechtsteil in der Hand gehabt haben. Einer vorbeifahrenden Autofahrerin soll dies aufgefallen sein. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er habe eine blaue Jeanshose getragen.

Zeugen oder mögliche weitere Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter Telefon 04401/9350 in Verbindung zu setzen.