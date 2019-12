Brake Ein Container mit Feuerwerk ist in der Nacht zu Samstag in Brake in Flammen aufgegangen. Offenbar haben Unbekannte den zwei mal acht Meter großen Container auf dem Gelände von Zimmermann Sonderposten an der Weserstraße zunächst aufgebrochen und dann in Brand gesetzt, teilt die Polizei mit. Gegen 1.30 Uhr gingen zahlreiche Notrufe von Anwohnern ein, die von den entzündeten Böllern aufgeschreckt wurden.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf anliegende Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Nach etwa einer Stunde war der Brand gelöscht. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.