Brake Ein älteres Wohnhaus ist in der Nacht zu Sonntag in der Braker Innenstadt in Brand geraten.

Gegen 23.45 Uhr brach nach Polizeiangaben zunächst in einem als Abstellraum genutzten Anbau Feuer aus. Das Feuer erfasste dann auch das Wohnhaus an der Lindenstraße. Die Polizei rettete zwei Bewohner aus dem Gebäude. Die beiden Männer, 29 und 52 Jahre alt, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnten die Ambulanz aber kurz darauf wieder verlassen.

Die mit 45 Kräften angerückten Feuerwehren aus Brake, Golzwarden und Hammelwarden löschten den Brand, der am Gebäude einen Sachschaden von bislang unbekannter Höhe verursachte. Die beiden Wohnungen des Hauses sind nicht mehr nutzbar.

Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt. Die polizeilichen Brandermittlungen dauern an.