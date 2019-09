Brake Bei einem Brand in der Nacht zu Donnerstag ist ein Einfamilienhaus in der Bürgermeister-Müller-Straße in Brake (Kreis Wesermarsch) schwer beschädigt worden. Die achtköpfige Familie konnte sich nach Angaben der Polizei rechtzeitig ins Freie retten. Der 43 Jahre alte Vater, seine 37 Jahre alte Ehefrau sowie die Kinder im Alter von 3 bis 19 Jahren kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus.

Nach Auskunft der Polizei wurde das Feuer gegen 23.30 Uhr gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Feuer im Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss entstanden, in dem sich eine Waschmaschine und ein Trockner befanden. Die Familie schlief im Obergeschoss. Der Vater konnte die Familienmitglieder über eine an ein Fenster gelehnte Leiter ins Freie retten.

Das Erdgeschoss ist den Angaben nach bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt.