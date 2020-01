Brummifahrer ohne Führerschein

Brake Ohne gültige Fahrerlaubnis wurde am Dienstag der Fahrer eines Sattelzuges am Steuer erwischt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 50-Jährige aus Tschechien durch Beamte der Polizei Brake gegen 8 Uhr auf der Nordstraße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die erforderliche Führerscheinklasse zum Führen eines solchen Gespanns seit 2017 abgelaufen war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro erhoben und die Weiterfahrt untersagt.