Brake Da steht es auf dem Parkplatz altes Gymnasium in Brake: das Mammobil. Regelmäßig verschwindet seit Mittwoch in dem Auflieger eine Frau, um eine Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs vornehmen zu lassen.

Vollgepackt mit moderner Medizintechnik ist der Auflieger, den alle Braker Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren in den kommenden Wochen aufsuchen können, um am Mammographie-Screening-Programm teilzunehmen. Bei der letzten Untersuchungsrunde waren rund 1900 Frauen zu der Untersuchung eingeladen worden. 1425 Frauen folgten dieser Aufforderung. „Es gab 62 abklärungsbedürftige Befunde. Bei elf dieser Frauen wurde durch die Untersuchung Brustkrebs entdeckt“, erklärte am Mittwoch Dr. med. Gerold Hecht, neben Dr. med. Mary Andresen-Khanlian und Dr. med. Margret Ganseforth programmverantwortlicher Arzt im Bereich Niedersachsen-Nordwest.

Und genau darum geht es in dem Programm: Brustkrebs erkennen. Und zwar in einem möglichst frühen Stadium, weil dann die Behandlung am effektivsten ist, die Heilungschancen am größten sind.

74 Prozent der Braker Frauen hätten in der Vergangenheit an der Untersuchung teilgenommen. Eine tolle Quote, wie Gerold Hecht findet – auch im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden.

Warum sich aber dennoch rund 500 Frauen gegen die Teilnahme an der Untersuchung entschieden haben, erschließt sich dem Mediziner nicht. Er weiß aber: Es sind tendenziell die Jüngeren, also die Frauen zwischen 50 und 55 Jahren, die nicht zum Screening kommen. Hecht: „Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt statistisch ab 50 Jahren deutlich an. Man sollte nicht warten.“ Der Arzt weiß auch: Die Frauen, die zur Untersuchung im Mammobil waren, kommen wieder.

Innerhalb von sieben Werktagen bekommen die Frauen einen Befund mit der Post. Gibt es Auffälligkeiten, werden weiterführende Untersuchungen umgehend in die Wege geleitet.

Nach Brake tourt das Mammobil durch die gesamte Wesermarsch. Frauen, die den vorgeschlagenen Termin nicht einhalten können, können sich bei der Zentralen Stelle Mammographie-Screening in Bremen melden unter Telefon 0421/36116800 oder können sich online einen neuen Termin auswählen. Auf der Internetseite finden sich auch umfangreiche Informationen zur Untersuchung, zum Brustkrebs und zur Vorsorge.

Marion Grimm und Gisela Schröder von den Landfrauen Hammelwarden-Brake jedenfalls haben ihren Termin bereits vereinbart. Angst vor der Untersuchung haben sie nicht. Es tut auch nicht mehr so weh wie in früheren Programmjahren, weißt Programmarzt Hecht auf eine komfortablere, weichere Ausstattung der Untersuchungsgeräte hin.