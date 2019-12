Brake Auch am Sonntag liegt an der Weserstraße noch Brandgeruch in der Luft. Der Tatort ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Hier hatte es in der Nacht auf Samstag ein außerplanmäßiges Feuerwerk gegeben, nachdem in einem Lagercontainer unzählige Knallkörper und Raketen in Brand geraten waren. Vermutlich hatten Unbekannte den Container aufgebrochen und dann Feuerwerk entzündet, was eine Kettenreaktion auslöste.

Die Ermittlungen der Polizei dauerten Sonntag noch an. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weserstraße gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/935115 zu melden.



