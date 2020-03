Coronavirus: Jetzt 26 Corona-Fälle in der Wesermarsch

Brake Das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch hat am Donnerstagmorgen weitere Corona-Infektionen für den Landkreis mitgeteilt. Demnach wurden mittlerweile sechs weitere Tests labordiagnostisch bestätigt. Die Gesamtzahl der Menschen, die positiv auf das neuartige Virus getestet wurden, ist somit auf 26 gestiegen.

Von diesen Menschen werden 24 ambulant in häuslicher Quarantäne betreut. Ein Corona-Patient muss seit einigen Tagen, wie bereits vermeldet, stationär behandelt werden. Darüber hinaus muss nach Angaben desO Landkreises auch einer der neuen Fälle stationär behandelt werden, so dass mittlerweile zwei Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt befinden sich 340 Menschen in häuslicher Quarantäne.