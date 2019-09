Das AbCDE-Schema

Der Inhalt des Notfallrucksacks ist aufgeteilt nach dem sogenannten ABCDE-Schema. Dieses Schema leitet Rettungskräfte bei der Erstversorgung nach dem Motto an „Treat first, what kills first“ – behandle erst das, was den Patienten töten könnte.

Eine Behandlung setzt dabei wenn nötig bei „C – critical bleeding“, kritischen Blutungen an, die es im ersten Schritt zu suchen gilt. Dann beginnt das Schema.

A – Airway: Die höchste Priorität hat der Atemweg. Ist eine Atmung vorhanden und ist der Atemweg frei?

B – Breathing: Wenn ein sicherer Atemweg vorhanden ist, beginnt die weitere Diagnostik, bei der etwa kontrolliert wird, ob die Sauerstoffzufuhr ausreichend ist und ob abnormale Atemgeräusche zu hören sind.

C – Circulation: Nun widmet sich die Untersuchung dem Kreislauf. Ist ein regelmäßiger Puls zu fühlen und gibt es Anzeichen für eine Dehydration? Auch nach sichtbaren Knochenbrüchen wird geschaut.

D – Disability: Als nächstes gilt es, den neurologischen Zustand des Patienten zu ermitteln. Der Helfer kontrolliert hier unter anderem, ob es einen Verdacht auf Vergiftungen, Verletzungen der Wirbelsäule oder Hirnblutungen gibt.

E – Expose: Abschließend werden die erweiterten Maßnahmen durchgeführt. Der Patient wird entkleidet und auf weitere Symptome und Verletzungen untersucht. Auch die Umstände, die zu der Verletzung geführt haben werden ermittelt, um die schwere der Verletzungen besser einschätzen zu können. Bei Bedarf wird der Patient immobilisiert, die Temperatur wird kontrolliert und ein EKG wird durchgeführt.