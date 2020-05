Dreiste Tat In Brake: Schoko-Diebe schmeißen mit Waschmittel

Brake Dreiste Diebe hatten es in Brake auf Schokoriegel abgesehen. Wie die Polizei meldet, sind die vier Männer am Dienstagnachmittag bei der Tat in einem Supermarkt an der Straße „Am Stadion“ gefasst worden.

Die Täter hatten gemeinsam den Markt betreten, dabei waren sie vorschriftsgemäß mit vier Einkaufswagen ausgestattet. Sie luden diverse Süßigkeiten in einen der Wagen. Schließlich befanden sich mehr als 700 Schokoriegel und eine große Waschmittelpackung in diesem. Der Warenwert lag, wie später berechnet wurde, bei gut 780 Euro, so die Polizei.

Einer der Täter drückte mit dem gefüllten Wagen ein geschlossenes Kassentor einer unbesetzten Kasse auf und ging in Richtung Ausgang, wo die drei anderen Männer bereits warteten. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl. Sie folgte dem Mann mit der Beute im Wagen. Als dieser die Kassiererin bemerkte, warf er die Waschmittelpackung nach ihr. Er verfehlte die 61-Jährige nur knapp.

Der Mann ließ den Einkaufswagen auf dem Parkplatz stehen und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die anderen Männer stiegen auf dem Parkplatz in ein Auto und flüchteten ebenfalls.

Die Polizei konnte die Täter auf dem Pendlerparkplatz Hahnenknoop an der B437 fassen. Die vier Männer im Alter von 20, 26, 42 und 51 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Keiner verfügte über einen festen Wohnsitz in Deutschland.

Am Mittwoch wurden sie einem Richter am Amtsgericht Brake vorgeführt. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen alle vier Personen Haftbefehl erlassen.