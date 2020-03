Dreistes Manöver Bei Brake: Lkw-Fahrer fährt trotz Rotlicht auf Bahnübergang

Brake Unglück knapp vermieden: Trotz Rotlicht beim Bahnübergang an der Raiffeisenstraße in Golzwarden ist nach Zeugenaussagen am Freitag gegen 9.08 Uhr ein polnischer Lkw-Fahrer noch in den Schienenbereich gefahren.

Als der Fahrer bemerkte, dass sich ein Zug näherte, habe er seinen Sattelzug mit Tankaufsatz zurückgesetzt, wobei sich die Bahnschranke zwischen dem Zugfahrzeug und dem Tankauflieger verkeilte, teilte die Polizei am Freitag mit. Nachdem der Zug passiert hatte, sei der 51-jährige Lkw-Fahrer ausgestiegen und habe versucht, die Bahnschranke wieder gerade zu biegen. Danach sei er in Richtung Bundesstraße 212 weitergefahren.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung wurde der Sattelzug durch Beamte des Polizeikommissariats Nordenham im Bereich des Wesertunnels kontrolliert. Am Zugfahrzeug wurden Schäden entdeckt. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Techniker der Deutschen Bahn reparierten die Schranke.