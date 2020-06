Einbrecher Kommt Aus Bremen: 81-jährige Brakerin stellt Täter im Badezimmer

Brake Eine 81-jährige Brakerin hat am Mittwochabend in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dungenstraße, ein verdächtiges Geräusch aus dem Badezimmer gehört. Als die Rentnerin nachsah, stand vor ihr ein Einbrecher. Er ist zwischen 21.15 und 21.25 durch das gewaltsame aufdrücken eines Fensters ins Mehrfamilienhaus gelangt.

Die 81-Jährige verlangte, dass der Mann sofort ihre Wohnung verlassen soll. Dieser Aufforderung ging der Täter ohne Gegenwehr nach. Er verließ die Wohnung durch die Wohnungstür ohne Diebesgut und fuhr mit einem auffälligen roten Fahrrad weg.

Bei der anschließend eingeleiteten Fahndung wurde der Täter durch Polizeibeamte im Bereich des Braker Bahnhofs angetroffen zweifelsfrei identifiziert. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann aus Bremen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter entlassen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die Sachschadenshöhe beträgt etwa 300 Euro. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, denen in der Vergangenheit ein derartiges Fahrrad sowie eine sich verdächtig verhaltende männliche Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401-9350 in Verbindung zu setzen (643721).