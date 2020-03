Einbrecher im Braker Gymnasium

Brake In das Gymnasium Brake am Philosophenweg ist eingebrochen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, müssen die Täter in der Zeit zwischen Montag, 2. März, gegen 16.30 Uhr und Dienstag, 3. März, gegen 5.30 Uhr durch eine aufgebrochene Nebeneingangstür ins Gebäude gelangt sein.

Im Braker Gymnasium wurden der Kiosk und einige Klassenräume gewaltsam geöffnet. Zum entstandenen Schaden und zum etwaigen Diebesgut konnte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben machen.

Wer im fraglichen Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge auf dem Schulgelände gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Brake unter Telefon 04401/935115 melden.