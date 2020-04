Einbrecher nutzt offene Tür

Brake Ein Einbrecher hat am Freitag in Brake Schmuck und Wertgegenstände aus einem Einfamilienhaus entwendet. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr gelangte der unbekannte Täter über eine offene Terrassentür in das Haus an der Ostlandstraße. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Hausbewohner bei der Arbeit im Garten.

Der Täter verschwand anschließend vermutlich durch die Haustür. Die Schadenshöhe kann nicht genau beziffert werden. Anwohner und Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, melden sich unter der Rufnummer Telefon 04401/9350 bei der Polizei in Brake.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass auch bei kurzer Abwesenheit immer Zugangsmöglichkeiten zum Haus verschlossen werden sollten, um potenziellen Tätern den Zutritt zu verwehren.