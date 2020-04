Einbrecher gehen leer aus

Brake Zwei Männer sind am Sonntagnachmittag während eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus an der Ostpreußenstraße in Brake leer ausgegangen. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 15.30 Uhr habe einer der beiden Täter die 85-jährige Bewohnerin an der rückwärtig gelegenen Terrassentür in ein Gespräch verwickelt und sie in den hinteren Bereich des Gartens gelockt. Laut Polizei nutzte der zweite Täter die Gelegenheit, um über die Terrassentür ins Haus zu gelangen. Er habe das Haus durchsucht, aber nichts entwendet. Danach flüchteten die Täter. Trotz der laut Polizei sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie nicht gestellt werden.

Der erste Täter ist rund 30 Jahre alt, schlank und 1,65 Meter groß. Er trägt einen schwarzen Vollbart und hat kurzes, schwarzes Haar. Er war ebenso wie der zweite Täter komplett in Schwarz gekleidet – inklusive Sonnenbrille und Baseballcap.

Zeugen, die die beiden Männer in der Nähe der Ostpreußenstraße gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch zu melden (Telefon 04401/9350).