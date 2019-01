Brake Sonarbooteinsatz im Braker Binnenhafen: Mit modernster Technik hat die Wasserschutzpolizei am Montagvormittag im Binnenhafen rund drei Stunden lang nach der Ursache für bislang ungeklärte Gewässerverunreinigungen gesucht. Wie Einsatzleiter Jan Könemann auf Nachfrage der NWZ erläuterte, waren in den vergangenen Wochen und Monaten drei Gewässerverunreinigungen durch Ölrückstände aufgefallen. Deren Ursache konnte bisher allerdings noch nicht geklärt werden.

Um diesen auf die Spur zu kommen, setzte die Wasserschutzpolizei Brake ein Sonarboot ein, das bei den Kollegen in Emden stationiert ist. Auch ein Sonarboot der Technischen Einsatzeinheit (TEE) Oldenburg, jeweils mit drei Beamten Besatzung, kam zum Einsatz. Streifenweise wurde der Binnenhafen damit abgefahren. Durch das Scannen des Gewässergrundes in rund acht Meter breiten Segmenten sollte die Quelle der Verunreinigungen ausfindig gemacht werden. „Denkbar ist alles Mögliche“, so Könemann: „Ein Kanister, ein Mofa, ein Auto oder auch ölhaltige Abfälle.“ Aber auch Altlasten der alten Schleuse oder der früheren Werft seien mögliche Quellen.

Unterstützt wurde die Wasserschutzpolizei Brake auch durch die Tauchergruppe der TEE der Bereitschaftspolizei Oldenburg. Die speziell ausgebildeten sieben Polizisten sollten bei Bedarf nach auffälligen Objekten tauchen und diese wenn möglich bergen. Die Oldenburger Kollegen waren unter anderem mit einer so genannten „ZuMiLa“ (Zugmaschine mit Ladeeinrichtung) angerückt, die gut sichtbar auf der Zuwegung zur Neptun-Fischbratküche geparkt war und die Blicke der Passanten auf sich zog.

Zum Einsatz kamen die Polizeitaucher allerdings nicht: „Die Suche mit dem Sonarboot blieb ohne Befund“, berichtete Könemann. Eine Ursache für die Gewässerverunreinigungen im Binnenhafen konnte somit nicht ausgemacht werden. Aber immerhin konnten einige mögliche Quellen ausgeschlossen werden.