Brake Es ist vielleicht nicht die eierlegende Wollmilchsau geworden. Ein bisschen was von einem Alleskönner, hat es aber, das neue Dienstfahrzeug der Braker Wasserschutzpolizei. Die derzeit 16 im Kommissariat an der Harrier Straße stationierten Beamten haben das gute Stück aber nicht nur nigelnagelneu erhalten, einer von ihnen hat es auch mitkonzipiert: Oberkommissar Wilko Sjudt.

Das Fahrzeug sollte, so berichtet Kommissariatsleiter Uwe Hadeler über die ursprüngliche Intention für ein neues Fahrzeug, die „Erkennbarkeit der Kollegen auch an Land“ sichtbar machen. Die normalen Polizeiwagen vom Typ Passat sind nur durch das Nummernschild mit den Mittelbuchstaben „WS“ von den Streifenwagen der Schutzpolizei zu unterscheiden. Und der VW Transporter, mit demdie Wasserschutzpolizisten bisher ihr Schlauchboot zu anderen Einsatzorten gezogen haben, war gar ein Zivilfahrzeug.

Und der war auch an seine Grenzen gekommen. Beim Slippen qualmte schon mal die Kupplung, wenn der Trailer mit dem schweren Schlauchboot an nassen Schrägen mit zu wenig Motorkraft aus dem Wasser gezogen werden musste. Und dann gibt es neben der benötigten Zugkraft und Anhängelast ja auch noch andere Anforderungen an ein modernes Einsatzfahrzeug. Und wer sollte die besser kennen, als diejenigen, die Tag für Tag damit arbeiten müssen?

So kam Wilko Sjudt zu einem Nebenjob, der in über mehrere Monate begleitete. Der Oberkommissar hat mit Kollegen aus anderen Dienstellen und in enger Zusammenarbeit mit dem Fuhrparkmanagement der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen am Einsatzfahrzeug der Zukunft gearbeitet. Grundlage waren positive Erfahrungen der Kollegen aus Stade mit einem VW Amarok. „Aber wir waren komplett frei“, berichtet er über die Findungsphase.

Schnell klar waren nach ersten Überlegungen auf Stationsebene die Eckpunkte: Allradantrieb und Automatikgetriebe, starke Motorisierung und große Anhängelast, Nutzung für den Regeldienst und für die Maritime Einsatzeinheit. Dieser Zusammenschluss von Maritimen Einsatzgruppen aus Wasserschutzpolizeien der fünf Küstenländer kommt etwa bei Sonderlagen zum Einsatz.

Schnell war den beteiligten Polizisten klar, dass es ein Pick-up werden soll. Ein wichtiger Grund: Das Benzin für das Schlauchboot sollte nicht im Fahrgastraum transportiert werden müssen. Auch sollte der Platz so genutzt werden, dass Material für den täglichen Dienst sicher verstaut und schnell greifbar ist, aber auch noch genügend Platz für die persönliche Ausrüstung von drei Kollegen bleibt. Denn die ist umfangreich: Einsatzanzug, Trockenanzug, Helm, Schuhe und und und. Und weil Wasserschutzpolizisten durchaus auch mal nass werden, wird die Kleidung gleich doppelt benötigt. So müssen pro Beamtem zwei große Taschen, Stiefel, eine Tasche mit Helm und Rettungskragen Platz finden.

Doch wie auf begrenztem Raum? „Wir haben erst einmal drauf los gemalt“, erzählt Wilko Sjudt. Mit diesen verfeinerten Skizzen ist die Wasserschutzpolizeiinspektion, die von der niederländischen Grenze bis ins Gebiet der Unterelbe auf 2500 Quadratkilometern Küstengewässer bis zur 12-Seemeilen-Grenze, 450 Kilometern Bundes- und Landeswasserstraßen sowie auf dem Zwischenahner Meer zuständig ist, in die Ausschreibung gegangen. Die hat der österreichische Spezialfahrzeugbauhersteller Dlouhy gewonnen. Und vor Ort haben Sjudt und zwei Kollegen aus den anderen Kommissariaten dann die Detailfragen mit den Experten geklärt.

„Es ist ein Novum, dass die Polizei eine Firma beauftragt haben, Aufbauten nach den Kriterien der Kollegen zu konzeptionieren“, weiß auch Kommissariatsleiter Hadeler. Und er freut sich, zu „99 Prozent das Wunschergebnis“ bekommen zu haben. Kleinere Änderungen habe es nur im Detail gegeben, wenn die Wünsche baulich nicht umzusetzen waren, so Sjudt. Zwei Jahre hat es von der Idee bis zur Auslieferung der 85 000 Euro teuren Fahrzeuge mit kraftvollem 3,0-Liter-V6-Dieselmotor mit 204 PS gedauert.

Insgesamt hat die Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion Oldenburg drei Fahrzeuge vom Typ VW Amarok mit dem Spezialaufbau erhalten – neben dem Kommissariat in Brake auch für die in Wilhelmshaven und Emden. Die Kollegen in Stade müssen sich zunächst noch mit ihrem „alten“ Amarok zufrieden geben, der nicht den durchdachten Aufbau hat, sondern nur eine mit einem Hardtop versehene Ladefläche.