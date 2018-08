Brake /Elsfleth Supermärkte in der Wesermarsch waren am Dienstag Ziel einer rumänischen Diebesbande. Das teilte die Polizei mit. Die Gruppe war zunächst im Aldi-Markt in Brake unterwegs und begab sich mit einem vollen Einkaufswagen zum Kassenbereich. Dort lenkten zwei der Täter das Kassenpersonal ab und täuschten vor, dass es Probleme bei der Kartenzahlung geben würde. Zwei weitere Täter nutzten diese Zeit, um sich an der Auslage im Kassenbereich zu bedienen und Zigaretten und Rasierklingen an sich zu nehmen.

Nachdem der Diebstahl in der Braker Filiale festgestellt wurde, setzte der Filialleiter die Filialen in der Umgebung über die Gruppe in Kenntnis. In der Elsflether Filiale fiel die Bande, bestehend aus drei Männern und einer Frau zwischen 21 und 38 Jahren, dann erneut auf.

Durch die sensibilisierten Mitarbeiter konnten die Täter hier aber kein Diebesgut erlangen. Der Filialleiter aus Elsfleth verständigte die Polizei und beschrieb die Personen sowie deren Fahrzeug sehr detailliert. Nachdem die vier Personen noch den Lidl- und Rewe-Markt in Elsfleth aufsuchten, konnten sie durch Beamte der Polizei Elsfleth und Brake gestellt werden. Das Diebesgut in Höhe von mehr als 100 Euro wurde im Auto gefunden.

Die vier dringend tatverdächtigen Personen wurden vorläufig festgenommen und in der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei bittet darum, auch in Supermärkten wachsam zu sein und keine Wertgegenstände in den Einkaufswagen liegen zu lassen.