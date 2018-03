Polizei sucht Zeugen

Brake /Elsfleth Zweimal auf dieselbe Weise versuchten zwei Täter, in den Aldi-Märkten in Brake und Elsfleth Lebensmittel zu stehlen. Am Donnerstag hatten sie laut Polizei „in auffälliger Weise“ gegen 13.30 Uhr einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln beladen. Als Mitarbeiter darauf aufmerksam wurden, flüchteten sie unerkannt.

Nicht mal eine Stunde später die gleiche Masche in Elsfleth. Auch diesmal flüchteten sie ohne Beute, allerdings konnte ein Tatverdächtiger, ein Rumäne, von der Polizei gestellt werden. Die Mitarbeiter des Braker Marktes erkannten den Mann wieder. Der zweite Täter konnte unerkannt entkommen.

Die Polizei, Telefon 04401/9350, sucht nun Zeugen beider Vorfälle. Die Männer trugen schwarze Jacken (eine mit rotem Emblem) und waren vermutlich mit einem silbergrauen Opel Astra unterwegs.