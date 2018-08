Brake Es ist das erste Mal, dass sich zwei Gemeinden in der Wesermarsch zusammen getan haben, um gemeinsam technische Geräte für ihre Feuerwehren anschaffen.

„Es ist ein Novum in der Wesermarsch“, sagte Brakes Bürgermeister Michael Kurz. Die Freiwilligen Feuerwehren Brake und Ovelgönne haben jetzt gemeinsam feuerwehrtechnisches Gerät erworben und dadurch viel Geld gespart. Es wurden drei neue Tragkraftspritzen für die Wehren Hafenstraße in Brake, Ovelgönne und Salzendeich (Ovelgönne) angeschafft. „Wir können durch diese gute Zusammenarbeit ressourcenschonend umgehen und gleichzeitig die Schlagkraft der Feuerwehren erhalten“, betonte Michael Kurz. Bei der Besichtigung im Binnenhafen sprach Brakes Bürgermeister den drei Ortsbrandmeistern der Feuerwehren Hafenstraße, Ovelgönne und Salzendeich seinen Dank aus, dass diese erste gemeinsame Anschaffung so gut geklappt hat.

„Trotz knapper Haushaltskassen haben wir zwar gespart, aber dennoch angeschafft, was angeschafft werden muss“, meinte Ovelgönnes Bürgermeister Christoph Hartz, „dennoch konnten wir durch die gemeinsame Beschaffung auch noch Geld sparen, das wir eventuell im Jugendbereich der Feuerwehren einsetzen können. Denn wir mussten bestimmte Anschaffung auf das nächste Jahr verschieben.“

Michael Kurz, ebenso wie Christoph Hartz gehen davon aus, dass diese Aktion auch in anderen Gemeinden der Wesermarsch Schule machen wird.

Kreisbrandmeister Heiko Basshusen schloss sich den Lobesworten an und drückte seine Freude über die drei neuen Tragkraftspritzen aus. „Die Neuen sind 60 Kilogramm leichter, das ist toll.“ Die drei Feuerwehren konnten insgesamt bei dieser gemeinsamen Anschaffung 1500 Euro sparen.

Die Maschinisten der drei Wehren trafen bereits eineinhalb Stunden vor dem regulären Dienstbeginn im Binnenhafen ein und ließen sich dort in die Handhabung der Tragkraftspritzen vom Hersteller einweisen. Für dieses Engagement sprach der Stadtbrandmeister Bernd Kempendorf seinen Dank aus. Das Gerät der Freiwilligen Feuerwehr Hafenstraße wird auf dem Boot eingesetzt und kann bis zu 1930 Liter pro Minute pumpen. In Salzendeich wird es auf dem Löschfahrzeug und in Ovelgönne zur Wasserversorgung eingesetzt.