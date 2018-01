Brake Wenn es drauf ankommt, dann muss der Feuerwehrmann in der Wesermarsch funktionieren. Egal, ob er ehren- oder hauptamtlich in seiner Schutzkleidung steckt. Doch der Feuerwehrmann kann noch so fit, gut ausgebildet und schnell sein – wenn seine Ausrüstung schlapp macht oder Geräte versagen, kann er nicht viel ausrichten.

• Viele Vorschriften

Ohne dichte Schläuche kein Löschangriff, ohne Atemschutz keine Brandbekämpfung im Gebäude, ohne Hydraulikscheren keine zügige Rettungsarbeit an einem Unfallfahrzeug, ohne Funk keine Kommunikation. Deshalb kommt den Gerätewarten bei allen Feuerwehren eine besondere Arbeit und große Verantwortung zu.

„Doch die Ausrüstung und Ausstattung der Feuerwehren hat sich in der Vergangenheit stark verändert“, sagt Kreisbrandmeister Heiko Basshusen. Es gibt erstens mehr Geräte, zweitens eine modernere und nicht selten aufwendig zu wartende Technik, drittens zig Prüfverordnungen und viertens höhere Anforderungen an die Ausstattung zum Schutz der Kameraden. Kurzum: Die Aufgaben der Gerätewarte in den einzelnen Ortswehren sind explodiert. Basshusen: „Damit werden die Kameraden in den Ortswehren überfordert. Sie können nur eine Sichtprüfung der Geräte vornehmen. Alles andere ist Aufgabe für hauptamtliche Mitarbeiter in der Feuerwehrtechnischen Zentrale.“

• Funker gesucht

Deshalb wird die FTZ in Brake nun vom Landkreis Wesermarsch personell verstärkt: Ein Funker und Elektriker wird derzeit gesucht, der sich hauptamtlich darum kümmert, dass die Kommunikationsmittel der Feuerwehren in der Wesermarsch in Schuss bleiben. Etwa 50 örtliche und betriebliche Feuerwehren würden der FTZ ihre Ausrüstung zur Wartung und Pflege überlassen.

• Sauber und geschützt

Jeder Schlauch, der beispielsweise bei einem Einsatz oder einer Übung Wasser geführt hat, muss anschließend gereinigt und einem Drucktest unterzogen werden. Die Atemschutzgeräte müssen mindestens zweimal im Jahr, unbedingt aber nach jedem Einsatz einem Funktionstest standhalten.

Und: „Nur saubere Einsatzkleidung schützt vor der nächsten Stichflamme“, so Basshusen. Das heißt: Die gesamte Einsatzkleidung der Kameraden wird nach jedem Einsatz gereinigt und neu imprägniert. Auch nach Unfällen. „Wenn bei einer technischen Hilfeleistung bei einem Unfall beispielsweise Öl auf eine Jacke gelangt und der nächste Einsatz wäre dann ein Brand, verliert die Jacke ihre Schutzfunktion“, erläutert der Kreisbrandmeister. Außerdem würden vor allem Brandeinsätze heute deutlich größere Gesundheitsgefahren für die Einsatzkräfte mit sich bringen. Basshusen: „Früher verbrannte in einem Haus organisches Material. Heute brennen ganz andere Materialien mit giftigen Stoffen. Davor müssen die Kameraden geschützt werden.“

• Papierkrieg

Aufgaben über Aufgaben, die von den ehrenamtlichen Gerätewarten in den Freiwilligen Feuerwehren nicht zu leisten seien. Aber auch nicht von den vier hauptamtlichen Kräften in der Feuerwehrtechnischen Zentrale. „Die Vier machen das absolut Wichtigste“, so Basshusen, für mehr reichen die Kapazitäten da nicht. Dazu komme noch die Papierarbeit: Für jedes Gerät gebe es ein Prüfbuch, jeder Test müsse dokumentiert werden: Das verlangen einerseits die Hersteller der Geräte, andererseits die Versicherungsträger der Feuerwehren. „Werden die Prüfvorschriften nicht eingehalten, drohen bei einem Ausfall oder Unfall nicht unerhebliche Konsequenzen für die Betroffenen.“