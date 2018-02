Brake Nur wenige Stunden nach einem Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren Brakes in der Lindenstraße rückten Teile der aktiven Feuerwehr erneut aus. Diesmal zum Glück nur zu einer Übung auf dem Firmengelände der Stahl- und Metallbaufirma Meinardus & Tapken. Rund 50 Personen umfasste die Gesamtteilnehmerzahl der Übung.

Die Idee zu diesem praktische Training ist durch die routinemäßige Ausbildung der Feuerwehrleute in erweiterte Erste-Hilfe-Maßnahmen entstanden: 15 aktive Feuerwehrleute befinden sich momentan in einer Sanitätsdienstausbildung, die durch die Johanniter Unfallhilfe Stedingen in Brake durchgeführt wird. In dem 48 Unterrichtseinheiten umfassenden Kursus erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in notwendige lebensrettende Maßnahmen, die bei einem Notfall zügig eingeleitet werden müssen. Da alle bereits auf eine fundierte feuerwehrtechnische Ausbildung zurückgreifen können, bot es sich an, eine Übung anzulegen, bei der das Erlernte mit dem eigenen Material erprobt werden konnte. Es wurde eine Explosion auf dem Firmengelände dargestellt, mit mehreren unterschiedlich stark verletzten Personen.

„Die Feuerwehren leisten eine gute Arbeit“, sagt Walter Tapken. „Sie können ihre hohe professionelle Arbeit aber nur durch realistische Übungen aufrechterhalten.“ Daher war es für Tapken eine Selbstverständlichkeit, die Räumlichkeiten der Firma zur Verfügung zu stellen.

Bereits eine Stunde vor der Alarmierung wurden die Unfalldarsteller geschminkt und in ihre Rollen eingewiesen. Die Mimen stammten aus verschiedenen Gliederungen des Deutschen Roten Kreuzes.

Um 13.00 Uhr wurde es ernst für die Feuerwehrkräfte: Sie wurden zum Einsatz gerufen. Wenige Minuten später näherten sich die ersten Feuerwehrfahrzeuge unter Blaulicht und Martinshorn dem Firmengelände. Dichte Nebelschwaden, kleinere dargestellte Explosionen und die Verletzten verlangten von den Teilnehmern alles ab. Erschwerend kamen die Wetterbedingungen hinzu. Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt stellten eine besondere Herausforderung dar.

Dennis Heidenreich, der als Ausbilder der Johanniter bei der Ausbildung der Feuerwehrleute eingesetzt ist, war mit den Leistungen seiner Lehrgangsteilnehmer voll einverstanden. Er meinte, dass alle bisher gelernten Erste-Hilfe Maßnahmen zur vollsten Zufriedenheit umgesetzt worden sind. Somit dürften am nächsten Wochenende, an dem die Abschlussprüfungen stattfinden, keine größeren Probleme auftreten. Nach etwa einer Stunde war die Übung zu Ende und alle Beteiligten konnten sich in der Halle bei Gegrilltem stärken und aufwärmen.