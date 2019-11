Brake Auf einen brennenden Mercedes wurden Braker Polizisten während einer Streifenfahrt am Mittwochvormittag in Brake aufmerksam. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug gegen 8.35 Uhr in der Bürgermeister-Müller-Straße, Höhe Hausnummer 7. Zeitgleich wurde der Brand auch der Feuerwehr über Notruf gemeldet.

Der 51-jährige Fahrzeugeigentümer sowie seine 50-jährige Ehefrau konnten den Pkw nach dem Abstellen am Fahrbahnrand noch verlassen, bevor sich der Vollbrand entwickelte und der Pkw ausbrannte. Während der Fahrt hatten sie eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums festgestellt. Der Brand wurde durch die Ortswehr Hafenstraße gelöscht, die mit zwölf Einsatzkräften vor Ort war. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 6000 Euro wurde. Weitere Schäden entstanden nicht. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.