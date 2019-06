Brake Gartenmöbel sind aus dem Außenlager eines Möbelgeschäftes an der Weserstraße in Brake gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, müssen die Diebe in der Zeit von Donnerstag, 6. Juni (18.30 Uhr), bis Freitag, 7. Juni (9.20 Uhr) aktiv gewesen sein. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf Verdächtige oder Fahrzeuge geben könne, werden gebeten, sich unter Telefon 04401/9350 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.