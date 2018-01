Brake Hannes (7) und Max (4) hatten alles gegeben: Am 30. Dezember hatten sie als „Glücksfeen“ unter notarieller Aufsicht die Losnummern gezogen, die ihren Besitzern Glück bringen sollten. Zwei E-Bikes und ein Auto waren mit den „Braker Glückslosen“ an den Mann oder an die Frau zu bringen.

Doch nur bei einem E-Bike ist das auch gelungen. Für das Los mit der Nummer 4358 wird noch ein neuer Eigentümer gesucht.

Und das gilt auch für den Hauptgewinn, einen Ford Fiesta. Er geht an die Losnummer 1692 (Angaben ohne Gewähr). Doch der Besitzer eben dieses Loses hat sich bis jetzt auch nicht beim Brake-Verein gemeldet. Und langsam wird die Zeit knapp: Bis zum 31. Januar müssen sich die Gewinner im Infopavillon an der Kaje melden (Telefon 04401/19433), um den Anspruch auf ihren Gewinn zu wahren.

Und wenn nicht? Dann soll das weitere Vorgehen vom Vorstand des Vereins Brake Tourismus und Marketing beschlossen werden. Fest stehe nur, so Geschäftsführerin Lisa Niggeweg, dass nicht neu gezogen wird. Die meisten Teilnehmer dürften ihre „Braker Glückslose“ – die seit 2016 die „Braker Schneeflocken“ ersetzen – nach der Ziehung Ende vergangenen Jahres mittlerweile auch weggeworfen haben.

Die Redaktion hat sich schon einmal mit dem Fall beschäftigt, dass sich kein Gewinner meldet und sich Gedanken gemacht, was mit dem Auto geschehen könnte. Hier einige (nicht bierernst gemeinte) Vorschläge:



• CarSharing

Als Fairtrade-Stadt dürfte Brake dem Gedanken des Fahrzeugteilens aufgeschlossen sein. Der Kleinwagen könnte der erste zum Aufbau einer Flotte von Autos sein, auf die Nutzer nur bei Bedarf zurückgreifen. Das Auto kann nach vorheriger Anmeldung abgeholt und wieder abgestellt werden. Und wer weiß, vielleicht folgt nach der nächsten Auslosung ja gleich Auto Nummer Zwei. Und das E-Bike ohne Besitzer könnte man ja gleich mit verleihen.

• Stadtrundfahrten

Die Stadtführungen durch Brake erfreuen sich großer Beliebtheit, nicht nur mit Nachtwächter Wilfried Sagkob. Und auch die Bustouren durch den Braker Hafen sind stark nachgefragt. Doch was machen Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, oder Gruppen, denen ein Bus zu groß ist? Richtig, eine Stadtrundfahrt im Kleinwagen. Neben dem Gästeführer am Steuer bietet der weiße Flitzer drei, zur Not auch vier weiteren Personen Platz. So können auch mal ganz andere sehenswerte Punkte der Stadt angefahren werden – von den Windparks vor den Toren der Stadt bis zum Entsorgungszentrum in Käseburg. Und noch ein Vorteil: Eine Mikrofonanlage muss gar nicht erst eingebaut werden, die Stimmbänder werden während der motorisierten Gästeführung nicht übermäßig strapaziert.

• Bürgerbus

Dank der Linie 422 sind seit einiger Zeit Kirchhammelwarden und Ovelgönne mit dem Öffentlichen Personennahverkehr gut an Brake angebunden. Bei anderen Stadtteilen oder Gemeinden im Umland ist da noch Luft nach oben. Weil sich ein „richtiger“ Bus auf diesen Strecken aber nicht rechnet, könnte man ja klein anfangen und aus dem Kleinwagen ein „Büslein“ machen.

• Shuttle-Service

Im Famila-Center den Wocheneinkauf erledigen, in der Fußgängerzone zum Friseur gehen, im Baumarkt was für den heimischen Garten besorgen, an der Weser einen Kaffee trinken – alles kein Problem. Und wenn man dann den Weg nicht einmal selber zurücklegen muss, sondern dies auf dem Beifahrersitz tun kann, stimmt auch der Service. Ein regelmäßiger Shuttle-Verkehr zwischen Weserstraße und Innenstadt wäre zum Wohle beider. Nur für den Transport des Wocheneinkaufes oder der neuen Gartenbank muss man sich noch etwas überlegen, das könnte etwas eng werden.

• Partyauto

Und weil die Geschäfte ja nur bis abends geöffnet haben, wäre auch noch eine Folgenutzung denkbar: Der Landkreis möchte Jugendlichen mit dem Partybus eine sichere Möglichkeit geben, Veranstaltungen im Landkreis zu besuchen. Wo dieser nicht fahren kann, könnte der weiße Flitzer zum Einsatz kommen.